外媒質疑華大基因與共軍合作內容 中方反駁

路透報導，全球最大基因組學研發機構、大陸民營企業華大基因（BGI Group），疑似與大陸軍方合作，展開從呼吸道病原體的大規模檢測，以至腦科學研究，包括令軍方主力漢族部隊成員減少受高原反應影響。但遭華大基因、陸外交部否認。

路透通過檢視研究、專利申請及其他文件，試圖了解華大基因的研究內容。當中發現，該公司其中一個與解放軍關聯的項目，除上述內容外，華大基因向海外提供的新冠病毒測試盒，可用於收集西方人的基因。

報導引述美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）客座高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）表示，華大基因與解放軍的合作模式，美國官員應合理地關注。

事實上有美國專家小組亦曾警告，美國的敵對國家，或會利用遺傳學（genetics）去提高軍事人員的實力。

華大基因30日聲明，指內容毫無根據，重申公司是一間私人機構，成立目的是促進人類健康和福祉；而與解放軍研究人員的合作，是出於學術目的，強調遵守與開放科學、數據共享及基因研究有關的國際標準和中國法律。

大陸外交部則回應，美國政府錯誤理解及汙衊大陸的軍民融合政策，並實施不合理的制裁，阻礙研究工作，強調大陸軍民融合政策，旨在有效地動員軍事與民用資源，協調社會經濟增長和國防發展。