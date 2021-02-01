黎智英保釋上訴案 香港終院今審理

香港壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，港府律政司不服高等法院批准他保釋，向終審法院提出上訴，終院去年批出上訴許可，並頒令黎智英再度還押。

據香港電台報導，香港終院今日正式就保釋案審理，終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛，非常任法官陳兆愷、司徒敬獲委任為國安法指定法官審理本案，海外法官則不在名單。

去年12月，香港國安法指定法官李運騰在高等法院批准黎智英保釋，條件包括不得離開住所、交出1000萬元港幣的保釋金等。終審法院認為，香港國安法第42條關於保釋的條文有可爭辯之處，又指如果容許黎智英繼續保釋，等同認同高院法官的決定，最終批出上訴許可，黎智英即時還押。