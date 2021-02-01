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陸不承認BNO護照 葉劉淑儀：象徵姿態 無實質作用

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港行政會議成員葉劉淑儀。中新社
香港行政會議成員葉劉淑儀。中新社

中國大陸和香港政府不再承認BNO英國國民（海外）護照作為旅行證件及身分證明，香港行政會議成員葉劉淑儀表示，北京和特區政府作出的反制措施，只是象徵式姿態，港人仍然可以用特區護照和香港身分證出入境。她批評英方的做法不合理，並違反中英聯合聲明，又指當年英國政府發表的白皮書，表明英國對香港的責任只到1997年6月30日。

據香港星島網報導，葉劉淑儀在電台節目表示，北京和特區政府作出反制，不再承認BNO護照作為旅遊證件和身分證明，只是象徵式姿態，並無實質作用，香港人仍然可以用特區護照和香港身份證出入境。不過她又指，北京的反制措施將可能影響到盟友的取態（表態）。

葉劉淑儀指出，英國正式開放BNO簽證申請，移居英國的港人在當地居住不少於180日，並符合一定條件，才可以申請入籍，屆時有可能喪失在香港參選或投票的權利。她又說，如果英國再有行動，或者最終有大批港人移居當地，當局才要考慮進一步應對。

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