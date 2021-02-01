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陸駐英大使劉曉明卸任：英國11年是外交最後一站

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸駐英大使劉曉明和夫人胡平華昨天發表視訊談話，表示結束任期，離開英國。（取自星島日報）
中國大陸駐英大使劉曉明和夫人胡平華昨天發表視訊談話，表示結束任期，離開英國。（取自星島日報）

中國大陸駐英大使劉曉明和夫人胡平華昨天發表視訊談話，表示結束任期，離開英國

據星島網報導，劉曉明說，持節英倫十一年，成為中國大陸歷史上任期最長的駐英使節和駐外大使，深感榮幸和珍惜，「英倫歲月將成為我最珍貴的回憶。無論今後身在何處，我都將心繫中英關係，永遠做中英友好的使者。」

有報導稱，大陸外交部副部長鄭曉光將出任大陸駐英大使。

在任十一年，劉曉明遍訪英倫各地，接受主流媒體採訪一百七十多次，被英國輿論界和外交界稱為發表文章最多、上鏡率最高、被引用率最頻的「最勤奮」外國駐英使節。中英關係由友好走到緊張，劉曉明頻頻就人權議題、香港問題為中國大陸政府辯護，詞鋒犀利。

六十五歲的劉曉明接受中新社訪問表示，如果說「遺憾」的話，那就是英國少數政客對中國大陸仍存在「認知誤區」，甚至是很深的偏見，他們的錯誤言行往往給中英關係製造困難和障礙。他暗示自己將退休，表示英國是他四十七年外交生涯的最長一站，也是最後一站。

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