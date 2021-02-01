港媒：大陸出生港人稱 移民台灣遇困難

官方香港電台報導，台灣政府去年修改《港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，有移民公司表示，在大陸出生的港人申請自此陸續出現問題，形容是對港人移民政策上加辣。

報導引述港人袁先生與大陸出生的太太，前年申請投資移民台灣，在台北居住超過一年半。原本住滿一年便可申請身分證，但去年9月開始，台方一直要求他們補交證明文件，現時仍未有審批結果，感覺被刁難。袁太太表示，自己於1997年之前已移居香港，若台灣當局表明限制大陸出生的港人申請移民，便不會抱著希望繼續等。

據報導，寶島移民公司負責人張湘玲表示，港人投資移民台灣需要有實體店舖經營，並僱用至少兩名台灣人，3年估計要花超過百萬港幣，跟以往3年投資額不到港幣10萬元相差甚遠。另外，台當局又修改《居留定居許可辦法》，在大陸出生的港人申請陸續出現問題。至於年紀較大、學歷低的港人，近期成功申請的機會亦非常低。

報導援引台灣香港協會理事長桑普認為，台灣對大陸出生的港人移民申請設限制是過硬的標準。陸委會和移民署均否認有收緊移民政策，但陸委會回覆查詢時稱，去年修例後，凡是背景涉及大陸的港人，申請居留或定居都必須經過跨部會的聯合審查，加強安全查核。移民署則表示，對港澳居民的申請採取開放及支持態度，並會依照相關法規審查。