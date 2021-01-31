外媒：華大基因與中共解放軍合作進行研究

華大基因與中共解放軍合作進行研究，旨在加強華人基因傳播，從而加強中國大陸軍事實力。外電報導指出，中共解放軍與華大基因之間的聯繫比之前所知道的更要深，中國大陸已採取行動將私營科技公司納入軍事研究。

據路透社報導，有40多份中文及英文的公開文件和研究論文組成的評論顯示，華大基因與中共解放軍的聯繫，與中國大陸頂尖軍事超級電腦專家有關。

美國政府最近由一個專家小組警告說，敵對國家很可能已發現美國人基因遺傳方面的弱點，而像中國大陸這樣的競爭對手，則可以利用遺傳來增強自己軍事人員的實力。報導指出，華大基因參與解放軍合作的項目，旨在減低漢族人對高原反應的影響，研究如何增強士兵在智力或體力方面的遺傳，相關研究將令邊境地區的士兵受益。

華大基因回應有關報導表示，與軍事研究人員的合作僅出於「學術目的」，又指將遵守科學、數據共享和基因組研究有關的國際標準和中國大陸法律。

自新型冠狀病毒大流行爆發以來，華大基因已在中國大陸境外，包括歐洲、澳洲和美國等地銷售數百萬套新冠肺炎檢測試劑。該公司在深圳證券交易所上市的子公司 BGI Genomics Co. 股價在過去一年上漲了一倍，市值約為90億美元。

另據星島網引述美媒於24日報導，華大基因曾提出於美國至少6個州設立新冠肺炎檢測實驗室。美國國家反諜報與安全中心（NCSC）時任總監埃瓦尼納（William Evanina）警告，華大基因與中國大陸政府與軍方聯繫，可能藉病毒檢測取得美國人的DNA，從而控制美國醫療發展，華大基因回應相關指控時亦否認。