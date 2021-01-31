香港大抓捕：對自由的進一步侵蝕？

親北京的建制派議員田北辰認為，在香港，表達觀點的自由被收緊：「如果任何人提出與基本法相抵觸的主張，是的，表達這樣觀點的自由現在比以前少了，因為國安法。」

田北辰不願就某個活動人士發表評論，但表示要求外國政府制裁自己國家的做法是「不可想像」的，在其它地方也會被視為「叛國」。

聯合國：逮捕反對派是限制其個人合法權利

今年1月初，香港警方逮捕50多名泛民主派活動人士，招致國際譴責。這也被視為北京進一步收緊對香港控制的明證。對於德國之聲記者Sarah Kelly有關香港是否正在經歷自由被侵蝕、反對派被消解，田北辰表示不贊同這樣的觀點，並稱應該冷靜下來。「剩下來是要看他們最後會受到哪些指控，是不是按照國安法的每個字去做？這很重要」，他說。

香港警方指被捕民主派人士意圖透過初選癱瘓特區政府運作，涉嫌違反國安法中的顛覆國家政權罪。聯合國人權辦公室則譴責說，正如人們所擔心的，國安法中的顛覆罪被用來限制個人參與政治和公共生活的合法權利。

國際社會反應過激？

田北辰表示，他認為國際社會對1月初的逮捕事件反應過激。「我認為在親北京陣營中我是比較自由派的。全世界的反應過激了。他們根本不知道逮捕的細節以及為什麼......很可能他們中許多人根本不會受到指控。關鍵是最後誰會受到指控以及基於什麼而受到指控。」

他還稱，另外關鍵的一點是這些泛民主派人士是否尋求外國政府的資金用於初選。”如果他們能證明這一點，整個事情就完全不同了。」

香港政府不一定總會贏？

去年11月，香港立法會四名反對派議員被剝奪議席。香港大律師公會認為，這違反了「公平和正當程序的基本原則」。田北辰表示：「我們確實有適當的程序。如果敗訴，他們可以去上訴法院。如果他們再次失敗，則可以訴諸終審法院。是的，他們還沒有這樣做。我認為他們應該這樣做。」

田北辰說，他並不完全支持政府用各種理由和特別指控剝奪這些人的議員資格，並期待他們在法庭上為自己辯護。「香港政府不一定總會贏。」

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