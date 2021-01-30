陸學者：兩岸若沒有民間交流、斷了連線 有可能出大事

廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才認為，拜登政府的對台政策會是持續性、低調性與交換性，認為美國打「台灣牌」會有所顧忌；對於兩岸關係，他則認為，兩岸之間出現一些對抗不是大事，但如果真的斷了連線、沒有了民間交流，兩岸真有可能會出大事。

據港媒中評社報導，陳先才在接受訪問時指出，美國總統拜登對台政策的「三個特點」。首先是持續性，認為美國打「台灣牌」壓制中國大陸的動機和誘因會持續，不會輕易放棄。二為低調性，拜登不太會像前美國總統川普時期衝撞、高調，而會注重實際成效。

最後是交換性，陳先才說，美國需要中國大陸的合作，特別是在應對全球暖化等氣候問題，以及地區熱點等問題的處理方面。判斷台灣問題對中美關係的負面影響會相對有所降低或減緩，不過中美衝突的性質不會有任何改變，衝突的場域仍然存在。

陳先才也說，當前兩岸面臨複雜嚴峻的疫情考驗，認為應該務實攜手，為後疫情發展創造更大的合作機會。他舉例，春節後若疫情緩和且能夠控制，兩岸可以先把民間交流恢復起來，像是「小三通」等復航。

他強調，從兩岸關係過去70多年的發展歷程來看，兩岸之間出現一些對抗還真非什麼大事，但兩岸如果真的斷了連線，沒有了民間交流，真有可能會出大事。