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大陸最新核電機組今正式商轉 距離台灣162公里

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸自行研發的第三代核電機組「華龍一號」，30日正式投入商業運轉。新華社
大陸自行研發的第三代核電機組「華龍一號」，30日正式投入商業運轉。新華社

據新華社報導，中國核工業集團有限公司（簡稱「中核集團」）30日宣布，全球第一部「華龍一號」核電機組福建福清核電5號機組正式投入商業運轉。

中核集團董事長余劍鋒稱，這象徵中國在三代核電技術領域正式躋身世界前列，中國成為繼美國、法國、俄羅斯等國家之後真正掌握自主三代核電技術的國家。

報導稱，「華龍一號」設計壽命60年，創新採用「能動和非能動」相結合安全系統及雙層安全殼等技術，在安全性上滿足國際最高安全標準要求。「華龍一號」所有核心設備均已實現國產，所有設備國產化率達88%，完全具備批量化建設能力。

「華龍一號」每部機組每年可發電近100億千瓦時，能滿足中等發達國家100萬人口的生產和生活年度用電需求，同時相當於減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸。

福清核電廠距離台灣約162公里。目前福建共有三座核電廠，分別為福清核電廠、寧德核電廠、漳州核電廠。其中漳州核電廠是大陸所有核電廠中距離台灣最近的一座。

中國大陸目前正積極發展核能發電。大陸國務院新聞辦公室上個月發布的《新時代的中國能源發展》白皮書就提出，要安全有序發展核電。

截至2019年，大陸在運、在建核電裝機容量達6,593萬千瓦，居世界第二，在建核電裝機容量世界第一。

核電 福建 俄羅斯

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