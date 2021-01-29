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再度喊話拜登政府 王岐山：中美應聚焦合作、管控分歧

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國家副主席王岐山。路透資料照
大陸國家副主席王岐山。路透資料照

大陸國家副主席王岐山今日表示，中美合作多於衝突，共同利益大於分歧。長期而言，中美在許多領域有複雜博弈，雙方有矛盾也有共同利益。中美應秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

王岐山今在北京以視訊方式會見美商代表。據港媒與英媒綜合報導，王岐山表示，中美關係事關世界的繁榮穩定，而建交40多年來，雙邊經貿發展展現優勢互補、互利共贏的客觀事實。

王岐山指出，中美雙方的社會制度、發展階段、價值體系、文化習俗不同，雖然有過摩擦衝突與矛盾分歧，但也享受到了相向而行、攜手合作的紅利，證明中美合作多於衝突，共同利益大於彼此分歧。

拜登政府上台以來，大陸官員不斷談及中美關係，向拜登政府喊話。美國總統拜登上任後，開始給各國領袖致電，但中美領導人尚未有熱線。今日世界經濟論壇總裁布倫德表示，拜登與大陸國家主席習近平，擬於5月在新加坡舉行的世界經濟論壇峰會上會面。

拜登 王岐山

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