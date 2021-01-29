快訊

外資連8天狠砍台積電17萬張 護國神山怎麼了？

羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
習近平2015年訪美時與當時的副總統拜登在午宴上舉杯互敬。路透社
習近平2015年訪美時與當時的副總統拜登在午宴上舉杯互敬。路透社

大陸外交部發言人趙立堅今日表示，中美關係陷入前所未有的困境，「根本原因是川普政府採取錯誤的對中政策，無視中美建交40多年來的合作成果」，並再度向拜登政府喊話，盼美方與陸方相向而行，推動中美關係早日回到正確軌道。

陸媒澎湃新聞報導，在今日的大陸外交部例行記者會上，有媒體提問，42年前的今天，前中共領導人鄧小平訪美，這對於處在十字路口的中美關係有何啟示？

趙立堅表示，42年前中國大陸與美國建交不久後，前中共領導人鄧小平訪美，這是中共建政以來，中國大陸領導人首次訪美。之後的歷史告訴世人，「雙方共同做出建立外交關係的這一重大抉擇是完全正確的」。

趙立堅接著表示，40多年來，經過雙方幾代人的共同努力，雙方關係取得歷史性發展。中美兩國經濟總量超過世界三分之一，對世界經濟增長貢獻率超50%。雙邊貿易額較建交之初增長了250多倍，達世界五分之一，雙向投資從幾乎為零攀升到近2400億美元，每年人員往來達500萬人次。

趙立堅指出，中美關係陷入困境，根本原因是川普政府錯誤的對中政策，「做正確的事情，永遠不晚」。當前，中美關係正處在新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。

他強調，希望美方與陸方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係早日回到健康穩定發展的正確軌道。

趙立堅 中共

延伸閱讀

CNN：南海台海釣島 3熱點注定拜登對中不會軟

拜登上任後台美首度交流 彭博：美官員下周將與台積電討論車用晶片

白宮大轉變！有別於川普的「中央車站」 現在聚集全都「限」

川普會麥卡錫 表明自己是共和黨的「造王者」

相關新聞

陸宣布：不承認英國BNO護照 約300萬港人受影響

英國政府宣布自1月31日起，英國公民海外護照（BNO）及簽證政策正式生效，大陸外交部發言人趙立堅今天表示，自1月31日起...

陸媒揭武漢弘芯世紀大騙局 蔣尚義遭詐還被恐嚇

計劃總投資達人民幣1,280億元（約新台幣5,500億元），甚至延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長的武漢弘芯半導體，已於...

確保由「愛國人士」管治 港媒曝北京增派百人赴中聯辦

港媒報導，北京方面為強化對香港的監督及落實對港新任務，增派100人到香港中聯辦工作

英將落實港人BNO移民政策 北京反制效果未知

英國當局將於1月31日起接受港人申請英國國民（海外）護照（俗稱BNO護照），以便移民英國，但中國對此做出反制，宣布不承認...

政協提案「防娘砲」！ 陸教育部：會注重培養學生陽剛之氣

中國大陸早年出現過「娘炮」爭議，像官媒《新華社》曾發表評論文章批評「娘炮」，直指是「病態文化」，對青少年的負面影響不可低估。而近日有全國政協委員再提出「防止男性青少年女性化」的提案，對此，大陸教育部也回應，會注重培養學生的「陽剛之氣」，除了加強學校體育制度外，還要針對青少年「心理健康」教育。

再度喊話拜登政府 王岐山：中美應聚焦合作、管控分歧

大陸國家副主席王岐山今日表示，中美合作多於衝突，共同利益大於分歧。長期而言，中美在許多領域有複雜博弈，雙方有矛盾也有共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。