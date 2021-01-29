北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤

大陸外交部發言人趙立堅今日表示，中美關係陷入前所未有的困境，「根本原因是川普政府採取錯誤的對中政策，無視中美建交40多年來的合作成果」，並再度向拜登政府喊話，盼美方與陸方相向而行，推動中美關係早日回到正確軌道。

陸媒澎湃新聞報導，在今日的大陸外交部例行記者會上，有媒體提問，42年前的今天，前中共領導人鄧小平訪美，這對於處在十字路口的中美關係有何啟示？

趙立堅表示，42年前中國大陸與美國建交不久後，前中共領導人鄧小平訪美，這是中共建政以來，中國大陸領導人首次訪美。之後的歷史告訴世人，「雙方共同做出建立外交關係的這一重大抉擇是完全正確的」。

趙立堅接著表示，40多年來，經過雙方幾代人的共同努力，雙方關係取得歷史性發展。中美兩國經濟總量超過世界三分之一，對世界經濟增長貢獻率超50%。雙邊貿易額較建交之初增長了250多倍，達世界五分之一，雙向投資從幾乎為零攀升到近2400億美元，每年人員往來達500萬人次。

趙立堅指出，中美關係陷入困境，根本原因是川普政府錯誤的對中政策，「做正確的事情，永遠不晚」。當前，中美關係正處在新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。

他強調，希望美方與陸方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係早日回到健康穩定發展的正確軌道。