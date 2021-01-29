政協提案「防娘砲」！ 陸教育部：會注重培養學生陽剛之氣

中國大陸早年出現過「娘炮」爭議，像官媒《新華社》曾發表評論文章批評「娘炮」，直指是「病態文化」，對青少年的負面影響不可低估。而近日有全國政協委員再提出「防止男性青少年女性化」的提案，對此，大陸教育部也回應，會注重培養學生的「陽剛之氣」，除了加強學校體育制度外，還要針對青少年「心理健康」教育。

據大陸媒體報導，中國人民政治協商會議全國委員會（簡稱：全國政協）近日提出《關於防止男性青少年女性化的提案》。大陸教育部並於28日答覆，指將從加強體育教師配備、加強學校體育制度頂層設計、深入開展健康教育及加強青少年心理健康教育相關問題研究等方面，以更好的解決「娘炮」問題。

答覆函指出，大陸教育部將要求各省、校加大《體育美育兼職教師管理辦法》落實力度，在「國培計劃」、「省培計劃」中，加大力度提高體育教師素質能力，並適度改進體育教師教學方法、形式，更多注重學生「陽剛之氣」培養，繼續通過多種渠道新增體育教師。

答覆函並提到，會建立日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合的考查機制，將達到國家學生體質健康標準要求作為教育教學考核的重要內容，引導學生養成良好鍛煉習慣和健康生活方式，錘煉堅強意志，培養合作精神。

中小學校方面，會客觀記錄學生日常體育參與情況和體質健康監測結果，定期向家長反饋。同時，會改進中考體育測試內容、方式和計分辦法，形成激勵學生加強體育鍛煉的有效機制。此外，會加強大學生體育評價，探索在高等教育所有階段開設體育課程。

另一方面，大陸教育部指出，將以人文社會科學研究項目為抓手，大力支持加強青少年心理健康教育相關問題研究，亦支持高校加強有關青少年心理健康方面多學科的交叉研究，聚焦現實需求，推動理論創新。下一步，大陸教育部將加強已立項相關教育部哲學社會科學研究項目中後期管理，推動多學科交叉研究，力爭產出一批高質量研究成果，更好的服務青少年心理健康教育工作。

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文章授權轉載自《香港01》