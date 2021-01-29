陸媒揭武漢弘芯世紀大騙局 蔣尚義遭詐還被恐嚇

計劃總投資達人民幣1,280億元（約新台幣5,500億元），甚至延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長的武漢弘芯半導體，已於去年因資金問題停擺。大陸新媒體《36氪》指出，武漢弘芯就是個大騙局，誘騙蔣尚義入局的人不僅嘲笑「台灣人好騙」，去年中，時任弘芯董事長李雪艷為阻撓蔣尚義離職，甚至威脅「要把蔣爸寫得很難聽，把弘芯所有的失敗都歸在蔣爸頭上。」

蔣尚義去年中離開弘芯後，在接受《南華早報》採訪時就曾說，「我在弘芯的經歷是一場惡夢。」《36氪》28日發表題為「千億芯片大騙局」的近萬字長篇報導，揭開蔣尚義究竟在弘芯經歷了什麼樣的「惡夢」。

報導稱，在中美經貿摩擦爆發後，2018年起，大陸晶片廠有錢也買不到荷蘭ASML的高端光刻機。但靠著蔣尚義的業界人脈，弘芯2019年12月獲得一部全新的DUV深紫外光刻機。

弘芯當時還特別為此舉辦一場進廠儀式，而「弘芯有個蔣尚義，蔣爸帶了光刻機」，更成為大陸半導體業界「頂天的大事」。

但2020年初，弘芯竟然就將這部人民幣8億元買下的光刻機，以人民幣5.8億元抵押給武漢農村商業銀行。弘芯團隊一名成員告訴《36氪》，當時「蔣爸開始覺得不對勁。」

報導稱，去年6月，「心灰意冷的蔣尚義打算辭去弘芯董事與CEO職位，彼時，蔣尚義與弘芯董事會已然決裂，為了強留住蔣尚義，弘芯董事會露出了猙獰嘴臉。」

除了時任弘芯董事長李雪艷威脅蔣尚義，阻止他離職，蔣尚義甚至一度淪為弘芯對外展示的傀儡。去年7月8日，弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義被要求出席為員工頒獎，弘芯還趁機對外發布蔣尚義與李雪艷等人的合照。

但就在這場活動結束後，蔣尚義迅速離開武漢，並回到位於美國的居所。而就在蔣尚義宣布辭職的一個月後，弘芯騙局正式爆開。2020年7月30日，弘芯所在的武漢市東西湖區政府宣布，弘芯「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險」。

報導指出，弘芯這場騙局最早的做局者「曹山」，真名為「鮑恩保」，曾以台積電副總、宏碁駐美國紐約第一任副總等頭銜招搖撞騙。

弘芯幕後操盤手「龍偉」，據稱「很有能量」，在他穿針引線下，弘芯敲開了武漢市東西湖區政府的大門。

為把控住公司實權，龍偉找來關係親近的李雪艷擔任弘芯董事。

弘芯成立初期，由龍偉擔任董事長，曹山為董事，李雪艷為董事兼總經理。荒謬的是，三人都沒有半導體從業經驗，曹山更只有小學學歷，李雪艷賣過燒酒、開過飯店，還倒賣過中藥，就是沒賣過晶片。

但這樣一幫騙子為何能把武漢市政府、業界大佬蔣尚義，以及眾多合作公司，一個一個誘入這個「千億騙局」？《36氪》稱，關鍵就在於當前大陸各地政府急於「造芯」。

一名上海半導體資深投資人表示，「地方政府很難理性，你看到大家都在搞（晶片），我為什麼不能搞？總不能說你搞就可以，我搞就是過熱。」

因為找到了蔣尚義背書，大量工程師隨之慕名而來，而弘芯也不惜以翻倍的工資攬才。

至於蔣尚義何以會上鉤？一名業內人士指出，蔣尚義是做技術的人，更像個學者，行業資歷夠深，但社會閱歷不足。更重要的是，現在誰能帶領大陸半導體產業突破美國技術封鎖，將會名留青史。「他（蔣尚義）很想在這輩子留個名」，「蔣爸太需要一個舞台了」。

《36氪》還指出，龍偉、曹山已於2019年5月退出弘芯管理層。而在離開弘芯後，曹山曾向身邊的人說：「哈哈，台灣人（指蔣尚義）可真好騙，這就是一個局，讓他來做『接盤俠』。」