快訊

台積電下跌10元 收591元！市值6天來縮水2.12兆元

印尼男同志情侶遭鞭刑近80下 打到哀嚎母當場昏倒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸媒揭武漢弘芯世紀大騙局 蔣尚義遭詐還被恐嚇

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
曾被視為是大陸發展半導體產業「國家隊」的武漢弘芯半導體，從頭到尾就是一場荒誕的騙局。（取自《36氪》）
曾被視為是大陸發展半導體產業「國家隊」的武漢弘芯半導體，從頭到尾就是一場荒誕的騙局。（取自《36氪》）

計劃總投資達人民幣1,280億元（約新台幣5,500億元），甚至延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長的武漢弘芯半導體，已於去年因資金問題停擺。大陸新媒體《36氪》指出，武漢弘芯就是個大騙局，誘騙蔣尚義入局的人不僅嘲笑「台灣人好騙」，去年中，時任弘芯董事長李雪艷為阻撓蔣尚義離職，甚至威脅「要把蔣爸寫得很難聽，把弘芯所有的失敗都歸在蔣爸頭上。」

蔣尚義去年中離開弘芯後，在接受《南華早報》採訪時就曾說，「我在弘芯的經歷是一場惡夢。」《36氪》28日發表題為「千億芯片大騙局」的近萬字長篇報導，揭開蔣尚義究竟在弘芯經歷了什麼樣的「惡夢」。

 報導稱，在中美經貿摩擦爆發後，2018年起，大陸晶片廠有錢也買不到荷蘭ASML的高端光刻機。但靠著蔣尚義的業界人脈，弘芯2019年12月獲得一部全新的DUV深紫外光刻機。

弘芯當時還特別為此舉辦一場進廠儀式，而「弘芯有個蔣尚義，蔣爸帶了光刻機」，更成為大陸半導體業界「頂天的大事」。

但2020年初，弘芯竟然就將這部人民幣8億元買下的光刻機，以人民幣5.8億元抵押給武漢農村商業銀行。弘芯團隊一名成員告訴《36氪》，當時「蔣爸開始覺得不對勁。」

報導稱，去年6月，「心灰意冷的蔣尚義打算辭去弘芯董事與CEO職位，彼時，蔣尚義與弘芯董事會已然決裂，為了強留住蔣尚義，弘芯董事會露出了猙獰嘴臉。」

除了時任弘芯董事長李雪艷威脅蔣尚義，阻止他離職，蔣尚義甚至一度淪為弘芯對外展示的傀儡。去年7月8日，弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義被要求出席為員工頒獎，弘芯還趁機對外發布蔣尚義與李雪艷等人的合照。

但就在這場活動結束後，蔣尚義迅速離開武漢，並回到位於美國的居所。而就在蔣尚義宣布辭職的一個月後，弘芯騙局正式爆開。2020年7月30日，弘芯所在的武漢市東西湖區政府宣布，弘芯「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險」。

報導指出，弘芯這場騙局最早的做局者「曹山」，真名為「鮑恩保」，曾以台積電副總、宏碁駐美國紐約第一任副總等頭銜招搖撞騙。

弘芯幕後操盤手「龍偉」，據稱「很有能量」，在他穿針引線下，弘芯敲開了武漢市東西湖區政府的大門。

為把控住公司實權，龍偉找來關係親近的李雪艷擔任弘芯董事。

弘芯成立初期，由龍偉擔任董事長，曹山為董事，李雪艷為董事兼總經理。荒謬的是，三人都沒有半導體從業經驗，曹山更只有小學學歷，李雪艷賣過燒酒、開過飯店，還倒賣過中藥，就是沒賣過晶片。

但這樣一幫騙子為何能把武漢市政府、業界大佬蔣尚義，以及眾多合作公司，一個一個誘入這個「千億騙局」？《36氪》稱，關鍵就在於當前大陸各地政府急於「造芯」。

一名上海半導體資深投資人表示，「地方政府很難理性，你看到大家都在搞（晶片），我為什麼不能搞？總不能說你搞就可以，我搞就是過熱。」

因為找到了蔣尚義背書，大量工程師隨之慕名而來，而弘芯也不惜以翻倍的工資攬才。

至於蔣尚義何以會上鉤？一名業內人士指出，蔣尚義是做技術的人，更像個學者，行業資歷夠深，但社會閱歷不足。更重要的是，現在誰能帶領大陸半導體產業突破美國技術封鎖，將會名留青史。「他（蔣尚義）很想在這輩子留個名」，「蔣爸太需要一個舞台了」。

《36氪》還指出，龍偉、曹山已於2019年5月退出弘芯管理層。而在離開弘芯後，曹山曾向身邊的人說：「哈哈，台灣人（指蔣尚義）可真好騙，這就是一個局，讓他來做『接盤俠』。」

「接盤俠」是大陸用語，指被騙來接下他人留下爛攤子的人。蔣尚義已於上個月中回到中芯國際，出任中芯國際副董事長。

去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取自《36氪》）
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取自《36氪》）

武漢 半導體 人民幣

延伸閱讀

大陸將設「全國集成電路標準化技術委員會」應對封鎖

台積封測新布局 米玉傑掌舵

台灣麻煩了？ 他為張忠謀打下霸業根基 如今將成中國半導體龍頭二當家！

投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

相關新聞

陸媒揭武漢弘芯世紀大騙局 蔣尚義遭詐還被恐嚇

計劃總投資達人民幣1,280億元（約新台幣5,500億元），甚至延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長的武漢弘芯半導體，已於...

確保由「愛國人士」管治 港媒曝北京增派百人赴中聯辦

港媒報導，北京方面為強化對香港的監督及落實對港新任務，增派100人到香港中聯辦工作

還是想回家！民工避檢測 春運前先返鄉

中國為期40天的春運28日展開，由於多個省市呼籲民眾「就地過年」，返鄉人潮銳減。疫情下，「要不要回家過年」讓許多民眾糾結...

郭飛雄赴美探癌妻遭阻 吾爾開希等人籲中共放手

中國維權人士郭飛雄日前欲赴美照顧罹癌妻子，卻在機場遭當局阻攔。立法院人權促進會副秘書長吾爾開希等人今天呼籲中共當局放手，...

抗議中共禁止出國！陸維權人士郭飛雄機場絕食抗議

大陸維權人士郭飛雄28日晚間在上海浦東機場欲搭機前往美國照顧罹癌病重的妻子時，被當局以「涉嫌危害國家安全」等名義攔截，他...

樂玉成「4個R」談中美關係 強調雙方需合作

拜登政府新上任，大陸外交部副部長樂玉成昨日以「4個R」闡述對中美關係發發展的4個期待，並稱中美選擇合作，一切皆有可能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。