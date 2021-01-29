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抗議中共禁止出國！陸維權人士郭飛雄機場絕食抗議
大陸維權人士郭飛雄28日晚間在上海浦東機場欲搭機前往美國照顧罹癌病重的妻子時，被當局以「涉嫌危害國家安全」等名義攔截，他宣布就地進行無限期絕食抗議。不過，郭飛雄現已失聯。
目前人在美國的民運人士王丹昨晚在臉書發文，指郭飛雄為了照顧病重的妻子希望赴美，但已經被中共當局阻攔。他並批評中共反人性，令人憤慨。
王丹今日上午在臉書發表聲援郭飛雄的共同聲明。聲明指出，郭飛雄是自由的中國公民，不論是從法律角度、人權角度、還是從人道主義角度，中共都沒有任何理由阻止郭飛雄出國探親。
聲明稱，中共的這種非人性的行為，再次證明這個政權已經日益法西斯化。呼籲外界關注事態發展，他也呼籲西方國家通過外交方式協助郭飛雄達成來美探親的心願。
據自由亞洲電台報導，郭飛雄也公開致信中共總書記習近平、大陸國務院總理李克強和人大委員長栗戰書等人求助。昨日晚間10時，郭飛雄多位友人表示，郭已經失聯，或許已被廣東警方抓走。
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