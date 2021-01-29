樂玉成「4個R」談中美關係 強調雙方需合作

拜登政府新上任，大陸外交部副部長樂玉成昨日以「4個R」闡述對中美關係發發展的4個期待，並稱中美選擇合作，一切皆有可能。

據大陸外交部網站消息，樂玉成出席中國日報社舉行的以「新時代的中美關係」為主題的線上「新時代大講堂」活動並發表致辭。

樂玉成強調，2020年是極不平凡的一年，新冠病毒給人類帶來了衝擊，中美關係也經歷建交40多年來最嚴峻的局面。走進2021年，希望世界「萬象更新」，中美關係也能「辭舊迎新」。

樂玉成說，今年是美國前國務卿季辛吉秘密訪問大陸50周年，也是「乒乓外交」50周年。他指出，當年雙方的先輩推動破冰，如今推動中美關係再破冰，同樣需要「非凡的境界和膽識」。

樂玉成表示，美國總統拜登曾四次訪問大陸，對大陸並不陌生，強調美國真正的敵人是新冠病毒而非中國大陸。

接著他提出對中美關係「4個R」的期待。一是Respect（相互尊重），指陸方無意挑戰美國的地位，不贊同僅用「競爭」來定義兩國關係，希望美國尊重大陸所選擇的道路，不要老想著改變中國。

二是Reversal（撥亂反正）。樂玉成說，中美關係當務之急是要採取措施撥亂反正，止跌止損。雙方可先邁出一小步，逐步積累共識和成果，為改善關係創造條件。關鍵是行動起來，推動中美關係重回正軌。

三是Renewal（重開合作）。中美有分歧，更擁有廣泛的共同利益和合作需求。疫情防控、經濟復甦、氣候變化可以成為下階段中美合作的重點。

樂玉成強調，陸方願意支持美方抗擊疫情、與美方加強宏觀經濟政策協調，以及在加大清潔能源、低碳技術、環境保護等領域合作。

最後是Responsibility（責任擔當）。他細數，中美在2001年攜手反恐，2008年應對國際金融危機，2014年阻擊伊波拉病毒，2016年達成氣候變化《巴黎協定》。只要中美下決心合作，一切皆有可能。