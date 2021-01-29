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英國本周日實施BNO移民 北京：將做有力回應
英國政府將於本周日實施英國國民（海外）護照（BNO）移民方案，大陸駐英國大使館表示，此舉嚴重違背英國承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，陸方將做出有力回應。
綜合港媒報導，英國政府今日公布，1月31日起可申請BNO簽證移民英國。英國首相強森表示，對此項政策感到高興，認為這履行了英國與港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，捍衛英國和香港同樣珍視的自由和自治。
英國同時強調，相關措施是回應北京實施「港版國安法」。
對此，大陸駐英國大使館發言人重申，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。
該名發言人強調，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉，敦促英方立即糾正自身錯誤，「否則必然是搬起石頭砸自己的腳。」
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