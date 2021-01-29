英推移民方案 林鄭：看不到有大量港人移民英國

針對英國將在本周日推出英國國民（海外）護照（BNO）移民方案，香港特首林鄭月娥表示，看不到有大量的香港人移民英國，但會尊重所有要移民的港人。

綜合港媒報導，英國政府29日公布，1月31日起，約有540萬名香港居民可申請BNO簽證移民英國，預計首年至少會有12.3萬人申請。

林鄭月娥28日表示，英國的公共醫療系統承受巨大壓力，同時稱讚香港的醫療系統。港府會努力改善港人市民生活。她並稱，在「港版國安法」之下，只要不超越紅線，香港仍然容許有反對派出現。

此前，香港行政會議成員葉劉淑儀在南華早報撰文稱，北京考慮採取反制措施。她認為香港應該嚴格執行「中國國籍法」，禁止香港人擁有雙重國籍。