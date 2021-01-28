林鄭對拜登政府樂觀 盼在港版國安法議題上給申辯機會

香港特首林鄭月娥今接受美國媒體CNBC的訪問，林鄭稱，希望拜登政府在港版國安法的議題上，給香港公正申辯的機會，並稱在對中國大陸問題上，美國有時會把香港視為「棋子」。

據港媒綜合報導，林鄭在訪問中否認香港是中美兩大經濟體間分歧的關鍵，但認為有時香港會被美國利用，作為跟中國大陸談判的棋子。

林鄭說，美國國會制訂的許多法律與美國總統的行政命令，都影響到香港的商業與個人，當中包含他自己。但他仍對拜登政府保持樂觀態度，並盼在港版國安法的議題上，美方能夠給香港一個公正申辯的機會。

至於昨日向中共總書記習近平述職時，習近平強調，香港要由「愛國愛港」者治理，被問及是否會爭取連任特首，林鄭月娥沒有正面回應，她稱，「我只是嘗試安慰自己，很多時候最困難的工作會留給女人來做，我剛好是其中之一。」