中國軍方：「台獨就意味著戰爭」

（德國之聲中文網）中國國防部發言人、新聞局局長吳謙在周四（1月28日）的例行記者會上對台灣強硬表態說：「台獨就意味著戰爭」。他稱，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。他並對中國戰機近來越來越來頻繁侵入台灣西南防空識別區（ADIZ）、試探台灣空防的舉動作了辯護。

吳謙稱，中國人民解放軍在台海地區開展的軍事活動「是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全需要采取的必要行動，是對外部勢力干涉和『台獨』勢力挑釁的嚴正回應。」他強調，中國軍隊將采取一切必要措施，「堅決挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀」。

這位中國國防部發言人在談到對台灣防衛作出承諾的美國時稱，中美雙邊關系目前「正站在新的歷史起點上」，中方希望，美國新政府能與中國合作，不尋求沖突。他稱，遏制中國是「不可能完成的任務」。

上周末，台灣通報說，中國戰機多次侵入台灣空域。美國總統拜登確認了支持台灣的立場，並由此強調了美國作為台灣保護人的角色。華盛頓同時要求北京，中止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，展開對話。美國軍方宣布，「羅斯福號」航母戰鬥群目前正在南中國海游弋，以「推進航行自由」。

中國國防部發言人吳謙稱，中國軍方新近在台灣海峽的軍事活動是因應該地區的安全局勢，以確保國家安全與主權。

狹窄的台灣海峽位於中國福建省和台灣東部島嶼之間，連接東中國海和南中國海。中國視台灣是分離省份，威脅承認其獨立的所有國家會面臨嚴重後果。北京領導層確信，現屆台灣民選政府意欲正式獨立。台灣總統蔡英文則多次聲明，台灣已是名為中華民國的獨立國家。

同很多其它國家一樣，出於對中華人民共和國的考慮，美國雖與台灣沒有正式外交關系，但向其提供軍事裝備。

凝煉／洪沙（德新社、路透社）

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