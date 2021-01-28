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陸國防部：台獨意味著戰爭 玩火者必自焚
大陸國防部新聞發言人吳謙大校今天就台海局勢表示，台獨就意味著戰爭，玩火者必自焚。
大陸國防部28日下午舉行記者會，有媒體提問：「據報導，台灣民進黨當局近期表示將深化台美關係。同時，台防務部門持續炒作所謂大陸軍機進入台西南防空識別區。請問有何回應」？
吳謙表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。中國人民解放軍在台海地區開展的軍事活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。」
他還說，「民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。在中華民族的歷史長河上，一小撮台獨分裂分子的謀獨行徑，就像是一個泡沫，又能翻得起幾朵浪花？我們正告那些台獨分子：玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整」。
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