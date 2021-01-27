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華為手機戰將余承東職務變動

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為消費者業務CEO余承東將兼任雲端與運算（Cloud &AI BG）業務總裁。（圖／取自新浪網）
華為消費者業務CEO余承東將兼任雲端與運算（Cloud &AI BG）業務總裁。（圖／取自新浪網）

華為日前雖急忙否認出售高端手機業務，但消費者業務卻出現變化。華為27日下午內部發文進行多項人事調整，指出華為手機掌門人消費者業務CEO余承東將兼任雲端與運算（Cloud &AI BG）業務總裁，不免讓人有所聯想。

第一財經報導，華為發文表示，余承東將兼任雲端與運算總裁、行政管理團隊主任，以及兼任雲端（Cloud BU）總裁、行政管理團隊主任。而現任雲端與運算總裁侯金龍任命數字能源董事長。

據了解，雲端與運算業務（Cloud &AI BG）包括雲端業務、計算產品線（伺服器等）、資料儲存與機器視覺產品線。去年1月14日，雲端和運算升至華為第四大業務，與營運商業務、企業業務、消費者業務並行。

根據IDC第三季數據顯示，華為伺服器占全球市場比例為4.9%，排名第五，收入為72億人民幣；去年第一季華為公有雲市場占比為8.6%，拿下第三名，收入18.5億人民幣；儲存業務位居全球市場第四名，市場占比為9.4%，收入為41億人民幣。

華為官網表示，余承東出生於1969年，畢業於北京清華大學，碩士。1993年加入華為，歷任3G產品總監、無線產品行銷副總裁、無線產品線總裁、歐洲區總裁、戰略與Marketing總裁、終端公司董事長及消費者業務CEO等。

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