林鄭感謝習近平慰問 稱無畏無懼履行國家安全職責

香港特首林鄭月娥今日透過視訊向中共總書記習近平述職時表示，港府目前重中之重的工作是遏止疫情，保障港民的健康以及恢復經濟活動。她並稱，感謝習近平對她以及其他受到美國制裁的官員表示的慰問，他代表各官員重申，會無畏無懼，繼續履行維護國家安全職責。

據香港電台報導，林鄭月娥說，感謝習近平充分肯定港府過去一年的工作，以及北京對香港防控疫情、發展經濟和改善民生方面的關心和支持。

林鄭月娥指出，香港經歷充滿挑戰的一年，疫情對嚴重打擊經濟民生，但香港仍能基本上正常運作、金融系統穩定。從「港版國安法」實施以來，香港的「街頭暴力」已經大為消減，社會恢復平靜，港府會全面執行「港版國安法」，防範和制止危害國家安全行為。

林鄭月娥表示，他會帶領團隊在大陸「十四五規劃」開局之年，發揮香港獨特優勢，以粵港澳大灣區建設為切入點，更好融入大陸的國家發展大局，著力發展經濟，改善民生。