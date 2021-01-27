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澳門300天無本土確診 習：北京充分肯定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
澳門特首賀一誠今日下午以視訊方式向中共總書記習近平述職。圖／取自央視新聞截圖
澳門特首賀一誠今日下午以視訊方式向中共總書記習近平述職。圖／取自央視新聞截圖

中共總書記習近平今日下午透過視訊聽取香港特首林鄭月娥與澳門特首賀一誠述職。對於澳門的情勢，習近平表示，面對疫情，澳門在較短時間內控制疫情，且連續超過300天沒有本土確診病例，北京對賀一誠與澳門的工作予以充分肯定。

據陸媒央視新聞報導，習近平指出，去年是賀一誠和新一屆政府的開局之年，認為賀一誠在防控疫情的同時，也採取有利的措施，恢復經濟、紓解民困，取得積極成效，促進澳門社會的和諧。「對你和特別行政區政府的工作，中央是充分肯定的。」

習近平表示，北京關心澳門發展，將全力支持澳門統籌疫情防控和經濟社會發展，支持澳門完善維護國家安全的法律制度和執行機制，也支持澳門經濟適度多元發展，支持澳門更好融入國家的發展大局，把具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐，不斷推向前進。

賀一誠表示，他將繼續團結帶領澳門社會各界人士，切實履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任，對接大陸的「十四五」規劃和新發展格局，努力開創具有澳門特色的「一國兩制」實踐新局面。

澳門 疫情 習近平

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