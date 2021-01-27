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美稱要應對大陸「不公平貿易行為」 陸方反駁

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國總統拜登提名的美國商務部部長人選雷蒙多表示，美國要採取「積極」行動應對大陸不公平貿易行為，大陸外交部對此駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）
美國總統拜登提名的美國商務部部長人選雷蒙多表示，美國要採取「積極」行動應對大陸不公平貿易行為，大陸外交部對此駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）

美國總統拜登提名的美國商務部部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院聽證會上表示，美國要採取「積極」行動應對中國大陸不公平貿易行為。對此，大陸外交部27日回應稱，「口口聲聲追求公平競爭環境和公平貿易，但美國上屆政府大搞單邊保護主義和霸凌行徑，惡意挑起貿易戰。」並指出「美國上屆政府不僅把矛頭對準中國，對其他國家也威脅制裁。」

路透報導，現為羅德島州長的雷蒙多向美國參議院商務委員會表示，美國必須「採取積極的貿易執法行動，對抗中國等國家傷害美國製造業的不公平貿易行為。」

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人趙立堅於27日主持的例行記者會上表示，「美方口口聲聲要追求公平競爭環境和公平貿易，但事實恰恰相反。過去幾年，美國上屆政府大搞單邊保護主義和霸凌行徑，惡意挑起貿易戰，泛化國家安全概念，濫用各種藉口和清單，不擇手段，毫無底線地打壓中國企業，脅迫其他國家放棄與中國企業合作，」嚴重違反國際經貿規則，背離公平競爭原則，破壞正常市場秩序，損害中國企業合法權益，最終也損害了美國企業和工人利益。

趙立堅說，當然，「美國上屆政府不僅把矛頭對準中國，對其他國家也是動輒威脅制裁，這套『美國唯一』的行徑遭到了國際社會普遍反對。」

趙立堅強調，希望美方吸取教訓，糾正錯誤，切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

公平貿易 趙立堅 外交部

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