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中韓首腦通話 同意繼續促進習近平訪韓

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸國家主席習近平（右）與南韓總統文在寅2017年在北京人民大會談會面。美聯社
圖為大陸國家主席習近平（右）與南韓總統文在寅2017年在北京人民大會談會面。美聯社

大陸國家主席習近平與南韓總統文在寅26日晚通電話，這是雙方領導人相隔8個多月再次通電話。習近平表示，中韓雙方同舟共濟，樹立合作抗疫的典範，要繼續用好「聯防聯控」的合作機制及快捷通道，協助地區及國際抗疫。雙方同意加強在抗疫和經濟等領域合作，並繼續就習近平訪韓保持溝通。

據新華社報導，習近平在通話中還表示，希望雙方可以加快發展戰略對接，加快完成中韓自由貿易協定的第二階段談判，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）早日生效。他又指，希望中日韓自貿區建設加快進行，中方願與韓方就國際事務加強協調，致力維護多邊主義及自由貿易。

南韓總統府青瓦台指出，文在寅與習近平商定，繼續為促成習近平訪韓保持緊密溝通，深化雙方防疫合作，活躍人員往來及經濟交流。

文在寅表示，很高興在韓中即將迎來建交30周年之際，同習近平共同宣布啟動韓中文化交流年。強調韓方願同中方密切交流，加強國民友誼，繼續推進抗疫、經貿、文化、教育等各領域合作，以及增進朝鮮半島和平。

習近平 文在寅

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