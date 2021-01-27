陸：民進黨當局只有承認九二共識 台海才有和平穩定

美國國務院日前就台灣問題發表聲明，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。「我們希望美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理台灣問題」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日上午在例行記者會上表示，台灣是中國的一部分，事關中國核心利益和中國人民民族感情，堅持一個中國原則是兩岸關係發展的政治基礎。過去4年多來，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，這是造成當前兩岸關係複雜嚴峻的根源。

朱鳳蓮說，2008年至2016年兩岸雙方保持溝通對話、推動兩岸關係和平發展的關鍵，就是雙方均堅持九二共識、反對台獨。民進黨當局只有承認九二共識，停止謀獨挑釁，兩岸關係才能改善發展，台海才有和平穩定。捨此別無他路。