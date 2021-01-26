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拜登將「耐心」處理對中關係 陸望美記取川普教訓

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／路透社
大陸外交部發言人趙立堅。圖／路透社

美國白宮新聞發言人周一表示，美國將與中國展開激烈競爭，拜登將用「耐心」處理和中國的關係。大陸外交部發言人趙立堅26日回應，希望美國新一屆政府能夠吸取川普政府對華錯誤政策的教訓。

趙立堅26日在例行記者會上表示，過去幾年川普政府犯下了方向性的錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，甚至是威脅，並據此採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現兩國建交以來的異常嚴峻局面，這不符合兩國人民的根本利益。

正如中方多次指出的，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮等方面，擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊的重要責任。中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

「我們希望美國新一屆政府能夠吸取川普政府對華錯誤政策的教訓，客觀理性地看待中國和中美關係，採取積極、建設性的對華政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康、穩定發展的正確軌道」。

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