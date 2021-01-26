中美投資規模超越官方數據 關係續冷各界將受巨大損失

紐約調查公司榮鼎諮詢（Rhodium Group）26日發布報告顯示，中美之間的整體投資規模比兩國官方發布數字所反映的要大得多，若繼續分裂世界兩大經濟體，各類人都將蒙受巨大損失，也突顯出兩國關係冷淡之際美國總統拜登的外交政策團隊面臨的挑戰。

路透報導，榮鼎諮詢副總監Adam Lysenko表示，如果領導人繼續把世界上兩個最大的經濟體割裂開來，「各類人都將蒙受巨大損失」。

榮鼎諮詢撰寫的該報告由美中關係全國委員會發布，該委員會是由商業和外交領袖組成的有影響力的華盛頓組織。

報告估計，截至去年底，美國投資者持有大陸實體發行的1.2兆美元股本和債務證券，是美國財政部官方數據所顯示標準的5倍。該報告指出，其中的大多數差異是由於大陸公司利用複雜的法律結構從避稅天堂發行股票並在美國交易所交易。

報告還指出，大陸則持有美國債券一度高達2.1兆美元，比官方數字高出36%，形成這個差距的原因在於官方數據來源中對股權投資分類不準確，因為投資者為繞開北京當局的資本管控而動了些手腳，或利用香港作為投資媒介。

不過，Adam Lysenko指出，由於資本管控的原因，兩大經濟體之間的金融一體化程度也較低，他說，如果政策放鬆的話，兩國合計證券投資規模將超過9兆美元，目前僅為3兆美元左右。

拜登上任還不到一周時間，其外交政策和貿易團隊繼承了前任川普政府留下的一系列強硬政策。

比如，去年11月頒布的一項行政令要求美國投資者不得投資44家據稱與中國軍方有關的企業，但執行機構的聲明彼此矛盾，弄得投資者無所適從。

幾乎沒有投資者認為拜登政府會迅速撤銷任何一項禁令，美國政府官員也沒有給出任何官方指引。