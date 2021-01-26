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涉港鐵大學站衝突 香港中文大學3學生遭港警拘捕

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港警方25日晚間攜帶法庭搜查令進入香港中文大學搜查。圖／取自中大校園電台臉書
香港警方25日晚間攜帶法庭搜查令進入香港中文大學搜查。圖／取自中大校園電台臉書

香港警方25日晚間拘捕3名香港中文大學學生，傳3名學生涉嫌與11日有黑衣人推倒港鐵大學站出口外的鐵欄，並向保安人員潑灑不明粉末事件有關，這3名學生都是在校外被捕。

央視新聞報導，據了解，香港警方以涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不做出某些作為」為由將3人扣留調查。

香港中文大學發言人指出，香港警務處新界南總區重案組於昨日晚間攜帶法庭搜查令進入校園，就11日一宗刑事案件進行調查、搜證，大學立刻徵詢法律意見，並向警方了解情況，由於案件正在進行調查，不會評論個別個案。

香港中文大學指出，11日中午，大約8名黑衣蒙面人士衝向港鐵大學站A出口的港中大保安崗位，向現場保安人員多次潑灑不明白色粉末，並大肆搗亂，包括推倒路障、坐椅等，涉事人員隨即逃走，由於事態嚴重且有保安人員受到襲擊，校方即時報警處理。香港中文大學說，校方絕不容忍校園內發生違法及暴力事件，會全力協助警方調查。

香港 中文大學 港警

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