北京台商 8成決定留京過年

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

由於兩岸的新冠疫情防控措施，今年有許多台灣民眾決定留在大陸過春節。北京台資企業協會秘書長陳哲彬表示，目前兩岸對入境人員均有較長時間的防疫隔離期，返台過年的時間和經濟成本都很高，據他了解，約8成以上協會會員都決定留京過年。

陳哲彬說：「我們願意積極配合大陸的防疫工作，因為這些措施能够保障我們的安全，協會原計畫的新春團體活動全部取消，大家會通過視訊問候親友。」

中新社報導，身在武漢的台灣青年導演薛穎穜，在去年春節親歷武漢封城與抗疫，拍攝了很多影片。他通過視訊表示，「現在武漢充滿了生機，可以說是全世界最安全的地方，這與武漢人民的勇敢堅強以及各地馳援密不可分。希望疫情緩解後，台灣朋友們來親眼看看大陸的真實情況，而不是道聽途說。」

今年薛穎穜仍決定留在武漢過年，他說，很想念在台灣的家人，常與他們視訊通話；留在武漢過年也不會閒著，他的新電影正在籌拍，許多工作正在緊鑼密鼓地進行。

台灣新北青年高碩亨在廈門海滄區工作，春節也將留在大陸。他計畫陪女友回她福州的老家，過一個特別的團圓年，並對此充滿了期待。高碩亨說，「2020年，我參與了大陸的扶貧工作，也見識了各地發展建設的成就，希望2021年能發展得更好。」

北京台青黃柏翔去年2月3日就從台灣返回北京，堅守在工作崗位，他還與許多台青夥伴們發起募捐，支援大陸抗疫。今年他將第一次留在北京過年。黃柏翔認為，2021年是充滿希望的一年。「十四五」的開局之年，大陸正構建雙循環新發展格局，加之疫苗的上市與接種將對疫情防控發揮積極效用，台青在大陸也將獲得更多的發展機遇。

武漢 北京

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