陸批民進黨謀獨挑釁 促美妥善處理涉台問題

美國國務院日前發聲明，要求北京當局停止對台灣施壓，並與台灣進行有意義對話。大陸外交部發言人趙立堅表示，美方應慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係及台海和平穩定。

據香港電台網，廿五日，大陸外交部發言人趙立堅回應表示，造成當前兩岸關係緊張動盪的根源，是民進黨當局不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。他強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力干擾的決心堅定不移。

趙立堅敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係及台海和平穩定。