陸貪官建上億豪宅享受 老父親直到去世都沒進過

大陸央視廿五日播出反腐專題片《正風反腐就在身邊》第四集《嚴正家風》，介紹了湖南省人大常委會前副主任向力力貪腐案。耗資人民幣2000萬元，約一億元新台幣修建的莊園只為提供向力力休閒享受，向的父親則謹守廉潔原則，到去世都沒有踏入。

報導稱，白蓮鎮的的蓮園山莊主體建築超過防洪紅線，一層的會客廳全部擺放價格昂貴的紅木家具，露台上方建有游泳池，地下一層有私人影院和飯廳。而這座耗資人民幣2000萬元修建的莊園只為向力力一人提供休閒享受。山莊的出資修建者則是其弟向明明。

向力力與向明明，明眼人一看就知道這是兄弟倆。一個從政一個經商，最初向力力還能謹慎自守，跟弟弟強調不許涉足自己任職區域經商。隨著他晉升長沙市副市長，兄弟二人都能感覺到，哥哥的權力和影響力開始在弟弟的生意中發揮無形的作用，倆人的路子就此走歪。

「我跟向力力可能原來年輕的時候比較像，兩個人，有很多人分不清的。我有時候到飯店去吃飯，別人也喊我向市長，我說我不是的，他說，你是的，你別客氣。別人一看向明明、向力力，那你們是什麼關係，它這個東西，就給予一些方便照顧，這些東西就是一個默契的東西。」向明明說。

有了這層關係，向明明覺得生意更好做了，找上門來合作的老闆也越來越多了。而隨著時間推移，向力力也逐步放鬆對自己的要求，開始間或幫弟弟的生意出面打個招呼，兄弟倆都覺得這種「擦邊球」打一打也問題不大。

「那既然是兄弟說了，那我打個電話說一說，這個情況也有的。說得也很原則，就是你們按程序，按規定辦吧，但實際上這個話，你說了這個話，我理解下面也會打擦邊球，這種情況都會有的。」向力力說。

就這樣，向力力利用職權在土地性質變更、房地產開發、項目承攬審批上為弟弟和一些老闆謀取利益，並通過弟弟來收受賄賂。到了2018年，向力力從副省長的位置轉任湖南省人大常委會副主任，他感到這已經是仕途最後一站，變得更加肆無忌憚。調查發現，他收受的最大一筆賄賂就是發生在2018年下半年，利用職權打招呼幫助一名老闆成功變更土地使用性質，老闆通過他的弟弟送上3700萬元人民幣巨額感謝費。

中共中央紀委國家監委機關官員劉珈珞稱：「這個時間是發生在2018年，十八大甚至十九大之後不收斂、不收手，他總共受賄是6600多萬，單筆受賄3700萬，上演了最後的瘋狂。」

然而，兄弟二人做的這一切，都與他們父親向佳良所期望的背道而馳。

對兄弟二人，父親曾反覆叮囑要守住，不要收別人的錢。他每年還在向力力家裡辦公桌的玻璃板下放一些「當官即不許發財、兩袖清風朝天去」等名言，過幾個月換一次，為的就是提示向力力。聽說要建蓮園山莊，向力力的父親強烈反對，覺得在老家蓋這麼一個奢華享受場所和他的觀念相悖，建成後他拒絕前往，直到去世也沒有踏進這個山莊一步。

向力力的父母多年來一直住在衡東縣老縣委家屬樓，這是他父親做縣長時分的一套房，面積70多平米，從很多細節都能感受到老一輩樸素的作風。