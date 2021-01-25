大陸去年外來投資1630億美元 全球最多

聯合國報告稱，雖然面對新冠疫情衝擊，中國大陸成為去年獲得最多外來直接投資(FDI)的國家，流入資金總額達1630億美元，全球居首。

報告是由聯合國貿易與發展論壇(UNCTAD)撰寫。中國大陸FDI超越美國的1340億美元，成為全球第一。

香港信報財經網引述UNCTAD報告指出，美國在2019年FDI為2510億元，超越中國的1400億美元，排名第一。

UNCTAD指，全球FDI在2020年大跌42%至8590億美元，較2009年全球金融危機後低位還要低超過30%，主要是受到新冠疫情打擊；發達國家跌幅達69%，拉丁美洲跌幅為37%；非洲為18%，亞洲發展中國家為4%。

中國經濟在2020年增長2.3%，是全球主要經濟大國中唯一增長的國家。

據央視報導，聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧在接受採訪時表示，2020年中國吸收外資逆勢上漲，超過美國成為全球最大的外資流入國。2020年流入美國的外資下降49%，降至1,340億美元，英國、德國和日本的跨國企業在美投資降幅最大。受疫情和脫歐雙重影響，流入英國的外資從2019年的450億美元轉變成流出13億美元。

詹曉寧表示，這些年流入中國的外資一直穩定增長，疫情爆發後中國經濟率先恢復增長，成為吸引外資亮點，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和中歐投資協定也提振了投資者信心。