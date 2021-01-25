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北京打造諾貝爾獎級實驗室

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京市十四五規劃和二O三五年遠景目標綱要（草案）」23日提請北京市第十五屆人民代表大會第四次會議審查。草案提出，到2025年，北京將基本建成國際科技創新中心。同時，拓展國際科技交流合作，將打造諾貝爾獎科學家實驗室。

中新社報導，草案提出，「十四五」時期，北京將加快建設國際科技創新中心。強化大陸國家戰略科技力量核心支撐，前瞻布局一批「從0到1」的前沿基礎研究和交叉研究平台，加速產生一批重大原創性成果，突破一批「卡脖子」關鍵核心技術，全面提升原始創新能力。

北京提出，要全力推進大陸國家實驗室建設，圍繞基礎前沿、重大戰略領域和關鍵核心技術開展跨學科、大協同和全鏈條創新攻關，打造原始創新突破的關鍵力量。

與此同時，要加強綜合性大陸國家科學中心戰略支撐，聚焦能源、物質生命、空間等重點學科領域，布局一批前沿領域交叉研究平台，完善互為支撐交叉協同的設施體系。支持量子、腦科學人工智能、區塊鏈、應用數學等領域新型研發機構發展，在6G、光電、物質等領域新建一批與國際接軌的一流新型研發機構。

根據北京的十四五規劃，還要加快建立充滿活力的科技管理和運行機制，著力破除制約創新的障礙物和制度藩籬。其中，將建立更加靈活高效的科研管理機制，推行科研項目經費「包乾制」試點，建設頂級科學家及急需人才科研項目「綠色通道」；拓展國際科技交流合作，鼓勵各類創新主體與外資聯合共建重點實驗室、協同創新中心，打造諾貝爾獎科學家實驗室。與此同時，鼓勵龍頭企業與國際知名機構組建海外科技中心。

人才是第一資源。草案指出，「十四五」時期，北京將完善具有國際競爭力的人才發現、引進、培養、留用制度環境，最大限度激發人才活力，加快形成多層次創新人才梯隊。

北京 諾貝爾獎 競爭力

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