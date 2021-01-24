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美總統就職典禮可買票入場？陸學者這樣說

聯合報 / 記者羅印冲／台北-北京即時報導
北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺。圖／翻攝自中評社
北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺。圖／翻攝自中評社

美國新任總統拜登20日就職，駐美代表蕭美琴獲邀參加典禮。北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺對此向陸媒表示，這次的門票都是能買的，從700多美元到9,000多美元不等，只要有錢都能搞到。

針對事實查核中心指控朱松嶺說法有誤，本報稍早向朱查詢，朱表示應該有明碼標價，還稱事實很清楚，並提供網上業者販售門票的網址如下：https://www.mybucketlistevents.com/event-detail/inauguration-tickets-2021/

據了解，以往美國總統就職典禮會透過參眾議員送出約20萬張門票，這些門票號稱只送不賣，但一些民間業者會透過管道取得門票，公開販售。

今年部分業者原本打算依照往例，販售拜登就職典禮門票，但根據華爾街日報等美國媒體報導，這次拜登就職典禮因防疫考量，嚴格限縮入場人數，聯邦參眾議員共535人每人只獲得兩張門票，因此今年拜登就職門票只有1070張，等於是只限國會議員攜伴參加。民間業者今年是否還有就職典禮門票可賣，成為疑問。

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蕭美琴出席拜登就職典禮 陸學者：門票花錢買就有

拜登 北京 華爾街 蕭美琴

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