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港擬引渡2丹麥國會議員 當地議員連署挺「同事」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港立法會前議員許智峯。圖／取自臉書
香港立法會前議員許智峯。圖／取自臉書

香港立法會前議員許智峯去年底赴丹麥後宣布流亡，丹麥媒體此前報導，港府正調查並考慮引渡涉嫌幫助許智峯逃亡的兩名丹麥國會議員。前香港眾志主席羅冠聰今稱，丹麥當地議員發起連署，「聲援受中共打壓的議會同事」。

據羅冠聰的臉書，港府之前計畫起訴與引渡兩名協助許智峯流亡的丹麥議員，事件引起當地國會對華大團結。

羅冠聰表示，執政社會民主黨議員Annette Lind、反對黨自由黨Michael Aastrup Jensen 、「第三大黨」社會自由黨兼外交政策委員會主席Martin Lidegaard發表聯合聲明，聲援受中共打壓的議會同事。

該則聲明稱，丹麥憲法保障國會議員可以無懼報復下自由地履行職務，雖則他們平時與兩名受中共針對的國會同事Katarina Ammitzbøll及Uffe Elbæk可能有不同政見，但強調這次給他們無限支持，反對任何將議員職位及自由權利刑事化的行徑。

羅冠聰稱，他們呼籲更多議員加入連署，讓更多黨派議員認清中共及港版國安法的問題。

丹麥

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