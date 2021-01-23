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陸否認楊潔篪將訪美 重申願推動雙邊關係穩定發展
大陸駐美國大使館23日發布新聞稿，否認《華爾街日報》報導大陸駐大使崔天凱曾致信美方，提議由中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美，但強調「一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。」
新聞稿重申，「希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。」
路透13日曾報導，美國商會表示，「所有跡象」都表明，一個由中國高層官員組成的代表團將在拜登上任初期訪問華盛頓。
美國商會國際事務負責人Myron Brilliant稱，這樣的訪問可能有助於為改善美中關係，並為推動更廣泛貿易協議的進展奠定基礎。
Myron Brilliant說，「在兩國關係中，我們必須克服一些挑戰，這不會一帆風順，這將是一條坎坷的道路。」但Brilliant也表示，他不會對訪問的日期進行臆測。
對於此一消息，大陸外交部發言人趙立堅當時回應表示，中方暫時沒有可提供的消息。
不過，大陸外交部早前已多次表達，「合作共贏」是中美唯一正確的選擇，雙方應開展各領域對話溝通，以溝通促進合作、以對話妥處分歧，中方同美方對話溝通的大門始終敞開。
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