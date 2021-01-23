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陸學者：警惕美國聯合盟友對中國實施供應鏈包圍

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
面對拜登時代的中美關係，大陸學者警告，要警惕美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍。路透
面對拜登時代的中美關係，大陸學者警告，要警惕美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍。路透

面對拜登上台後的中美關係走向，中國人民大學國際關係學院教授李巍指出，應警惕美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍，甚至將供應鏈合作充實到具軍事色彩的美日印澳四邊對話，進而締造一個全方位的亞太安全盟友和經濟夥伴網絡。

據新京報報導，李巍認為，拜登上任的前半年，其經濟政策將主要聚焦在三個方面，一是通過宏觀經濟政策助推美國經濟的疫後復甦；二是通過科技產業政策捍衛美國的技術領先地位；三是採取綠色新政應對氣候變化。

李巍指出，由於貨幣政策是由聯準會控制，而且川普時期的無限量寬鬆已基本將貨幣政策的「子彈」打光，所以拜登上台後，主要將通過財政政策來推動經濟的疫後復甦，更大規模的財政刺激計劃將很快在美國落地。

但美國財政支出占GDP比重已處於歷史較高水平。如果拜登提出的1.9兆美元財政支出計畫付諸實施，美國的財政赤字將達到歷史新高，這意味美國出現債務和金融風險的可能性正在增高。而且因量化寬鬆及川普政府的赤字積累，美國出現通膨和債務違約的概率正在激增。

李巍表示，在這種情況下，美國主動採取大規模對華「金融戰」的可能性較低。相反的，美國希望中國幫助他們穩定金融和財政的訴求會進一步加大，至少美國會希望中國不要大規模拋售美國國債，甚至進一步增持美國國債。而且美國也希望中國能接受美元貶值，允許人民幣升值，而不要和美國進行貨幣貶值競賽。

因此，李巍認為，中美金融關係在2021年會維持相對穩定的狀態。但在科技領域，拜登政府肯定會採取更聰明、更有效的對華科技戰略。

李巍預期，未來拜登政府有可能採用供應鏈排除手段，保證關鍵產品供應鏈由美國和盟友提供，跨國供應鏈特別是高科技產業供應鏈要建立在盟友的範圍內，減少對中國的依賴。目前拜登最為關心的是醫療領域供應鏈的安全問題，疫情結束後，還會進一步延續到電氣、人工智能、5G和量子計算等方面。

他強調，中國最應該警惕的是，未來美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍。例如，建立一個供應鏈體系，將中國排除在美國和盟友領導下的供應鏈之外。

李巍指出，拜登的外交團隊大都是歐巴馬時期的舊將，是「亞太再平衡」戰略的締造者。拜登雖然未必會再度使用「亞太再平衡」這一概念，但在加強印太地區的盟友合作方面，與歐巴馬將並無二致。

他強調，美國若將供應鏈合作充實到具軍事色彩的美日印澳四邊對話，並將這一對話機制升級，將越南、新加坡、韓國等經濟、安全和意識形態夥伴納入，締造一個全方位的亞太安全盟友和經濟夥伴網絡，這種局面是中國最需要防範的。

拜登

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