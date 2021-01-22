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美國瞄準陸企發起337調查 立訊精密遭殃
美國瞄準陸企動用337調查，這次是連接器與代工大廠立訊精密遭殃，將被調查特定電氣連接器與保持架等產品專利是否侵權。
大陸商務部22日官網公告，美國際貿易委員會（ITC）21日投票決定對特定電連接器和保持架組件及產品（Certain Cellular Signal Boosters, Repeaters, Bi-Directional Amplifiers，And Components Thereof）發起337調查。
這次調查是由美國連接器與線纜大廠安費諾（Ampheol），於2020年12月18日依據「美國1930年關稅法」第337節規定，向ITC提出申請，指控立訊精密及子公司，對美出口、在美進口或在美銷售產品侵犯專利權，請求ITC發布有限排除令和禁止令。
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