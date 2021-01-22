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陸國台辦：民進黨與龐培歐沆瀣一氣、臭味相投

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社

大陸制裁美國前國務卿龐培歐等人，陸委會批評大陸的制裁措施。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，龐培歐等人受到制裁完全是咎由自取，民進黨當局與之為伍，只能說明他們是臭味相投，也一定會受到歷史的審判和嚴懲。

朱鳳蓮表示，民進黨當局與龐培歐沆瀣一氣，破壞台海和平穩定，台陸委會不思悔悟，大放厥詞，恰恰證明民進黨當局至今仍把自己與龐培歐之流綁在一起。事實早已證明，民進黨當局為了一黨私利，一心貼靠美國前政府中的反華政客，對美國總統選舉押錯寶後又使出種種招數，企圖固化與龐培歐之流合謀的合美勾連「成果」，甚至不惜以開放進口含萊克多巴胺的美豬損害台灣民眾生命健康福祉，引發台灣民眾的強烈義憤。

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