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陸批美單邊制裁損人害己：就像迴旋鏢 遲早都會飛回去

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自陸外交部官網
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自陸外交部官網

大陸外交部通告制裁美國前國務卿龐培歐等28名官員，引起美眾議院外委會、共和黨首席成員邁克爾批評制裁是「無恥和毫無根據的」。對此，大陸外交部發言人華春瑩今天回批，單邊制裁損人害己，就像「飛去來器」（迴旋鏢），遲早都會飛回去的。

華春瑩今天在外交部例行記者會上表示，中方決定對美方有關人員實施制裁，是對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權安全發展利益的錯誤行徑做出的回應，是完全正當和必要的，充分展示中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

根據美國相關機構的統計，川普政府執政期間，一共實施了3,900多項不同的制裁措施，頻率相當於每天三次，這些行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害相關國家的主權安全發展利益，不得人心，受到了國際社會的一致反對和譴責。

她說，單邊制裁損人害己，就像「飛去來器」，遲早都會飛回去的。邁克爾的言論充分暴露了美方的一些政客只許美方蠻橫打壓，不許別人正當防衛的霸凌、霸權和霸道邏輯。

外交部 華春瑩 龐培歐

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