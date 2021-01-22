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歐洲議會聲援香港民主派 北京：粗暴干涉中國內政

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自陸外交部官網
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自陸外交部官網

歐洲議會就香港「民主反對派遭鎮壓」通過決議表達關切，大陸外交部發言人華春瑩22日下午在例行記者會上表示，這是對中國香港事務和中國內政的粗暴干涉，中方表示堅決反對。

華春瑩說，香港事務純屬中國內政，根本不是什麼民主人權問題，任何外國政府組織和個人都無權干預。歐洲議會的部分議員混淆是非，顛倒黑白，推動通過所謂的決議，這是對中國香港事務和中國內政的粗暴干涉，中方表示堅決反對。

華春瑩表示，香港是法治社會，有法必依，違法必究，司法機關依法辦案。香港國安法實施以來，香港社會重回安定，法治正義得到了伸張，香港居民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到了更好的保障，這是不容否認的客觀事實。

「我們敦促歐洲議會正視香港已經回歸中國中國的現實，恪守國際法和國際關係的基本準則，摒棄雙重標準，停止充當別國的人權教師，也切實尊重中國的主權，尊重香港法治，停止以任何形式干預香港事務，干涉中國內政」。

香港 華春瑩 人權

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