為擴大新冠疫苗產能 科興中維急聘980名專才

大陸全力生產新冠疫苗，當中已在多國獲批上市的北京科興中維計畫2021年年產能達10億劑，最近正急聘各類藥學、化學、生物學等專業人員，共達980人，月薪在人民幣6,000元至1萬元（約新台幣2萬6千元至4萬3千元）。

大陸科興中維新冠滅活疫苗已獲得巴西、印尼、土耳其、智利等多個國家和地區的疫苗訂單。為加緊生產，北京科興中維生物技術有限公司公開對外招聘分裝工程師、包裝工程師、生產技術工程師等專業人員。

北青網報導，科興中維的招聘經理馬宏波表示，他們公司正好位於大興區生物醫藥產業基地，最近大興爆發疫情以致很多人不敢到大興區來求職，外地人也不敢到北京來工作。加上疫苗分裝和包裝的專業技能要求非常高，必須有相關的無菌操作經驗，讓他們十分擔心人才短缺將影響產能。

北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東近日接受媒體訪問時表示，為確保全球供應，科興在完成一期生產線的基礎上，迅速投入二期生產線建設，預計於2月投產，2021年疫苗年產量將突破10億劑。

他說，科興與部分合作國家採取出口半成品的方式，在進口國當地增加灌包裝線，以提高全球供應能力。

尹衛東表示，科興新冠肺炎疫苗的三期臨床試驗主要在巴西、印尼和土耳其開展。其中，土耳其公布的臨床結果顯示疫苗保護效力為91.25%，印尼臨床結果顯示疫苗保護效力為65.3%。巴西臨床研究結果顯示，疫苗對重症和住院的保護效力達到100%，對需要醫療救治的輕症保護效力為78%，總體保護率則為50.38%。

他說，「不同國家的資料存在一定差異是正常情況，受到多重因素影響。比如，巴西三期臨床試驗所有入組人員都是醫務人員，處於可能被病毒多次攻擊的高風險環境，預計疫苗將能為普通人群帶來更好保護」。

近日，多位外國領導人接種大陸生產的新冠肺炎疫苗，其中印尼總統佐科威和土耳其總統厄多安都接種了科興疫苗。尹衛東認為，這體現他們對中國疫苗的信任，同時也是對雙方合作進行的三期臨床試驗的認同。