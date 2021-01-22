快訊

英媒爆日政府高層斷定東奧辦不下去 日本官方回應了

學測國文題本1.2萬字！多文言文、作答時間緊迫

美制裁下自行研發 任正非：逼著華為從小學生做起

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
華為創辦人任正非。搜狐網
華為創辦人任正非。搜狐網

華為心聲社區22日公告，華為創辦人任正非表示，美國的制裁使華為全球化戰略不能完全實施，現在須全面靠自己打造產品，逼著華為從「小學生」做起。

每日經濟新聞報導，任正非稱，美國的制裁使華為全球化戰略不能完全實施，可能依靠不了部分全球化平台，最先進的美國平台不支持華為，現在須全面靠自己打造產品，逼著華為從小學生做起，而且要快速跳級到博士。

但任正非稱，「不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略。」

任正非說，未來三至五年，在薪酬結構不變的原則下，員工素質要與貢獻結合起來考核，加強在戰火中選拔優秀員工的路線不動搖。

任正非指出，當前科技發展正處在一個飽和曲線的平頂端，付出巨大的努力並不能有對等的收益。例如，華為每年投入的研發經費是200億美元，但收益只有研發投入的40%，「60%的蠟燭在黑暗的探索之路燃盡了」。

華為在低潮時期，每年仍撥備10億美元給戰略預備隊，為來自一線的功臣、英雄、員工提供機會。每個員工都要努力學習，無論在職還是脫產，都要珍惜學習的機會，要把新的技術、新的商業模式、新的精神面貌傳下去。

「華為正處在一個偉大的時代，同時又遭遇百年聞所未聞的風暴打擊。」任正非說，華為要像海燕一樣，朝著一絲亮光，用盡全身力量搏擊、奮鬥、前進。

延伸閱讀

德國推開放架構Open RAN 減少依賴華為等供應商

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

華為小公主當藝人！任正非小女兒姚安娜宣佈演藝圈出道

脫離華為 榮耀新機搭聯發科晶片

相關新聞

香港新航空公司「灣航」 擬飛航北高及台中、台南

新冠疫情重創全球航空業者，但來自大陸的低調富豪，被稱為「深圳李嘉誠」的深圳「東海航空」董事長黃楚標逆勢而為，去年7月在香...

蕭美琴出席拜登就職典禮 陸學者：門票花錢買就有

美國新任總統拜登20日就職，駐美代表蕭美琴獲邀參加典禮。北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺對此表示，這次的門票都是能買...

陸公民記者張展被捕 美英德加14國發聲明籲釋放

中國公民記者張展因報導大陸的新冠肺炎疫情遭到判刑，美、英、德、加拿大等14個國家共同發表聲明，批評中國打新聞自由，並敦促...

任陸駐英大使11年 劉曉明證實將離任

大陸駐英大使劉曉明20日在出席中英貿易協會線上座談會時，證實自己將會離任。他說，他擔任大陸駐英大使已11年，任內中英共同...

歐洲議會譴責北京打壓港民主派人士 要求進行制裁

歐洲議會通過有關香港決議，譴責北京打壓香港民主派人士，要求歐盟對中國大陸與香港相關人員進行制裁，並稱會仔細審議中歐投資協...

江蘇台胞自願申請 免費接種新冠疫苗

「真是期待疫苗好久了，聽說能打疫苗，我在自己的『朋友圈』中第一個報了名。目前免費完成了兩次新冠肺炎疫苗接種，沒有出現不良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。