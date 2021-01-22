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蕭美琴出席拜登就職典禮 陸學者：門票花錢買就有

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
駐美代表蕭美琴臉書發布受邀出席美國總統拜登的就職典禮。 圖／取自蕭美琴臉書
駐美代表蕭美琴臉書發布受邀出席美國總統拜登的就職典禮。 圖／取自蕭美琴臉書

美國新任總統拜登20日就職，駐美代表蕭美琴獲邀參加典禮。北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺對此表示，這次的門票都是能買的，從700多美元到9,000多美元不等，只要有錢都能搞到。

大陸環球時報報導，朱松嶺稱，邀請蕭美琴的委員會跟拜登新政府不是一回事，它是美國國會的一個特別委員會，從1909年開始籌辦總統就職典禮，每四年組成一次。該委員會主要由國會眾議員和參議員組成，3人來自共和黨，3人來自民主黨。

他指出，從本次人員構成可以看出，參議院共和黨領袖麥康諾、眾院共和黨領袖麥卡錫以及眾議院議長波洛西等人，其實都跟民進黨當局有一些聯繫，說白了走的還是美國國會的老關係，民進黨當局鼓吹這種「蹭典禮」的形式，基本上就是台灣當局自吹自擂、轉移焦點的炒作。

朱松嶺說，而且這次的門票都是能買的，從700多美元到9000多美元不等，只要有錢都能搞到。大家對此心知肚明，台灣當局這種操作方法確實讓人無語。尤其需要指出的是，無論台當局以什麼身分出席，事實上都是以民間身份；台美斷交後，台灣方面從來就不是以外交使節團的身分出席類似活動。

共和黨 民進黨 拜登

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