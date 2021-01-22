歐洲議會譴責北京打壓港民主派人士 要求進行制裁

歐洲議會通過有關香港決議，譴責北京打壓香港民主派人士，要求歐盟對中國大陸與香港相關人員進行制裁，並稱會仔細審議中歐投資協議，在表決時考慮中國人權狀況。大陸駐歐盟使團批評，歐洲議會此一決議粗暴干涉香港事務與中國內政，表示堅決反對。

據香港電台報導，歐洲議會通過有關香港的決議提到，歐洲議會對歐中投資協定談判，未能成為維護香港高度自治與香港基本權利自由的工具，表示遺憾。

歐洲議會認為，歐盟急於達成協議，而不是對中國持續嚴重侵犯人權的行為採取具體行動，恐將損害歐盟捍衛人權的聲譽，歐洲議會將仔細審議歐中投資協定，並在表決時考慮中國的人權狀況。

決議也敦促港府立即無條件釋放年初被捕的民主派人士、所有因涉及違反「港版國安法」中「顛覆國家政權罪」而被拘留的人士，以及所有因政治動機而被捕的和平示威者、社運人士及反對派成員，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭等人。

大陸駐歐洲使團發言人批評，「港版國安法」規管的是嚴重危害國家安全的犯罪行為，彌補了香港維護國家安全的法律漏洞，是完善「一國兩制」體系的舉措，大陸與香港有關部門依法打擊違法犯罪行為，天經地義，無可置疑，不容抹黑。