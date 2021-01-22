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上海透過核酸例行檢測 一天揪出6人新冠確診

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
傳出再有本土疫情後，上海全市各大醫院21日就開展全面核酸檢測。圖為上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院，正對全體醫護人員、員工以及全部住院患者與家屬進行核酸檢測。中新社
傳出再有本土疫情後，上海全市各大醫院21日就開展全面核酸檢測。圖為上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院，正對全體醫護人員、員工以及全部住院患者與家屬進行核酸檢測。中新社

根據上海市衛健委通報，上海21日新增本地新冠肺炎確診病例6例，全都在黃浦區。上海這次單日新增6例本土新冠確診，關鍵是在對重點人員進行例行檢測中主動發現的。

上海市衛健委主任鄔驚雷在21日下午舉行的記者會上表示，20日下午15點左右，復旦大學附屬腫瘤醫院在對醫院外包後勤人員開展新冠病毒核酸例行檢測中，發現一份10人混檢的樣本檢測結果可疑，21日凌晨，一名56歲男子被確診。

同日，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院在對醫院相關人員開展新冠病毒核酸例行檢測中，也發現有一份10人混檢的樣本檢測結果可疑，21日凌晨復核結果為陽性。該病例為一名53歲男子，是前述病例同一小區的鄰居。

上海隨後對密切接觸者迅速展開核酸檢測，又發現另外四名確診者。

另，上海21日還報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，三人均為中國籍，分別來自美國、瑞士及印度。截至21日24時，上海在院治療病例有94例。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，上海這次的病例是醫院在主動篩查中發現的，如果不是主動篩查，這個病例有可能會更晚一點發現。

張文宏說，「快速反應、及時處置、精準檢測、動態清零」，已經是上海在疫情防控中長期養成的工作要求。他有信心上海這次「還會比病毒跑得更快」，有把握在未來幾周內就將疫情控制住。

上海 新冠肺炎 疫情

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上海增3例本土確診 兩家醫院暫停門診

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