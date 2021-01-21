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春節返鄉需持檢測證明 深圳醫院大排長龍

中央社 / 上海21日電

中國官方昨天公布，春節返鄉人員必須持7天內的病毒核酸檢測陰性報告。深圳媒體報導，當地醫院今天大排長龍，從院內排到院外，都是等著做核酸檢測的民眾。

在中國，有不少人已買好今年返鄉的車票，按最新規定須趕緊安排做核酸檢測；也有人考量新規太麻煩，返鄉後還必須14天居家健康監測，因此決定不返鄉過年。還有網友創意改寫詩句：「小時候，鄉愁是一枚小小的郵票；長大後，鄉愁是一份核酸檢測報告」。

深圳媒體晶報報導，深圳不少醫院的核酸檢測點今天排起長龍，甚至有醫院的預約號已經排到了週末。報導的畫面顯示，有醫院大樓外排了3圈的L型隊伍，目測有數百人。有市民說，沒排個1至2小時根本排不到。

報導還說，昨天相關政策公布後，有預約核酸檢測的網站系統就崩潰了，使得一些要做核酸檢測的民眾需要到現場排隊掛號。

不過，為了滿足民眾需求，並減少人群排隊聚集引發的風險，各家醫院也都加派人手提供核酸檢測服務，包括深圳市人民醫院、深圳市第二人民醫院，平常每天大概分別有500到600人做檢測，今天的檢測量達到2000到3000人。

進入2021年後，河北、吉林、黑龍江、北京、上海都出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的本土病例，官方對疫情防控要求更嚴。

中國國家衛健委網站昨天公布「冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案」，要求返鄉人員需持7天內有效COVID-19核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天進行一次核酸檢測。

上海近兩週以來，進出百貨公司和商場都要出示健康碼，需有綠碼才能通行，管理較先前更嚴格。今天出現3起本土病例後，有民眾說，已接到工作單位通知，要調查員工在春節期間會去哪裡。

深圳 新冠肺炎 春節

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