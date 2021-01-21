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台對陸出口比例創10年新高 陸委會：因陸對台加強採購

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
去年台灣對大陸含香港出口占台灣總出口比重達43.8%，創近10年新高，陸委會21日指出，是因為大陸對台加強採購產品。（圖／報系資料照）
去年台灣對大陸含香港出口占台灣總出口比重達43.8%，創近10年新高，陸委會21日指出，是因為大陸對台加強採購產品。（圖／報系資料照）

近日有學者指出，去年台灣對大陸（含香港出口）占台灣總出口比重達43.8%，創近10年新高，然而，這與陸委會及總統蔡英文都稱「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」的情況不同調。陸委會21日對此指出，這是大陸近期在ICT、半導體等產業遭美國科技管制，對台加強採購的緣故。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於21日例行記者會上表示，還注意到除了貿易金額外，台灣對大陸投資金額也有增加，是因為2019年政府核准金額為近19年來最低，由於基期較低，因此去年較上年呈現增加態勢。

不過，邱垂正說，由於大陸投資環境變遷，加上國際經濟社會變化情況巨大，影響台商在中國大陸投資布局，要看到去年台灣對大陸投資實際到位金額僅占3成左右，且台灣赴中國大陸投資占我整體對外投資比重也從2010年最高峰的83.8%降低至33.3%，顯示台商對大陸各項投資的不確定性，未來台灣是否赴大陸投資將持續落實，還需持續觀察。

陸委會 台商

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