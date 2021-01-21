被制裁的美官還有誰？華春瑩：誰做壞事自己心裡清楚

大陸外交部21日淩晨宣布對28名美國官員實施制裁，但名單中僅披露包括前美國國務卿龐培歐等10人，對於還有哪些人受到制裁的問題，外交部發言人華春瑩21日在例行記者會回答記者詢問時表示，還有哪些人做了壞事，他們自己心裡是十分清楚的。

她表示，中方決定對美方有關人員實施制裁，是對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權安全發展利益的錯誤行徑作出的回應，是完全正當和必要的，充分展示了中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

華春瑩強調，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見、仇恨，策劃推動實施一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益，傷害中國人民感情，也嚴重破壞了中美關係。中方已經多次指出，這些反華政客必將為其瘋狂行徑付出代價。